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Росія вдарила ракетами по Краматорську: влучили в школу

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 14:56
Наслідки обстрілу Краматорська 22 грудня, фото з Telegram Кирила Тимошенка

Вдень 22 грудня російські військові завдали двох ракетних ударів по Краматорську Донецької області, влучивши у будівлю школи-інтернату.

Джерело: мер міста Олександр Гончаренко в Facebook, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram, очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Деталі: Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко підтвердив удари по місту та закликав залишатися в укриттях. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко уточнив, що окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську.

В області триває повітряна тривога.

Оновлено о 15:43: Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що у Краматорську росіяни поцілили на територію підприємства та в одну зі шкіл. Без постраждалих. Він не повідомив, чи завдала РФ ударів ракетами.

Крім Краматорська, російській окупанти обстріляли Часів Яр та Курахове. У Часовому Яру загинула одна людина, двоє отримали поранення та пошкоджені приватні будинки – всього по місту прилетіло близько 15 снарядів. Наслідки обстрілів Курахового встановлюються.

Оновлено о 16:06: Тимошенко повідомив, що одна російська ракета поцілила у будівлю школи-інтернату, інша – по території промзони одного з підприємств міста. 

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 16:10: Мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по промисловій зоні Краматорська та освітньому закладу: "Сильних руйнувань зазнала будівля школи, також ударною хвилею пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків".

Наслідки обстрілу Донеччини 22 грудня
Наслідки обстрілу Донеччини 22 грудня
Очільник ОВА Павло Кириленко
 

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Теми: Краматорськвійна
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