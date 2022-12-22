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Россия ударила ракетами по Краматорску: попали в школу

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 13:56
Россия ударила ракетами по Краматорску: попали в школу
Последствия Краматорска обстрела 22 декабря, фото с Telegram Кирилла Тимошенко

Днем 22 декабря российские военные нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области, попав в здание школы-интерната.

Источник: мэр города Александр Гончаренко в Facebook, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Детали: Городской голова Краматорска  Александр Гончаренко подтвердил удары по городу и призвал оставаться в укрытиях. Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко уточнил, что оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску.

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В области продолжается воздушная тревога.

Обновлено в 15:43: Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в Краматорске россияне попали на территорию предприятия и в одну из школ. Без пострадавших. Он не сообщил, нанесла ли РФ удары ракетами.
Кроме Краматорска, российские оккупанты обстреляли Часов Яр и Курахово. В Часовом Яру погиб один человек, двое получили ранения и повреждены частные дома - всего по городу прилетело около 15 снарядов. Последствия обстрелов Курахово устанавливаются.

Обновлено в 16:06: Тимошенко сообщил, что одна российская ракета попала в здание школы-интерната, другая - по территории промзоны одного из предприятий города. 

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено в 16:10: Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по промышленной зоне Краматорска и образовательному учреждению: "Сильным разрушениям подверглось здание школы, также ударной волной повреждено более 10 многоквартирных домов".

 
 

Темы: Краматорсквойна
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