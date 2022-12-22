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Режим Лукашенка почав "полювання" на дописувачів каналу "Беларускі Гаюн"

Альона Мазуренко Четвер, 22 грудня 2022, 14:43
Режим Лукашенка почав полювання на дописувачів каналу Беларускі Гаюн

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що силовики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, під виглядом представників "Гаюна", почали пропонувати білорусам "співпрацю" і вимагати особисті дані.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Беларускі Гаюн" з'ясував, що в чат-ботах знайомств активізувалися силовики Лукашенка, які під виглядом заявки на спілкування пропонують їм написати, "якщо ти не байдужий до своєї держави та прагнеш у житті тільки миру і готовий до надання будь-якої допомоги".

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Деталі: Зокрема, в особистих повідомленнях акаунт починає розповідати, що нібито він представник Гаюна і таким чином шукає джерел.

Далі цей "представник" вимагає людину написати її особисті дані: ПІБ, день і місце народження, звідки ви, де вчилися, де працюєте та хобі.

У моніторинговій групі наголошують, що ніколи і нікому не пишуть в особисті повідомлення: "Єдине джерело зв'язку з моніторинговою групою - це бот: @HajunBYbot".

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Також там ніколи не запитують особистих даних інформатора: "Навіщо нам знати ваше справжнє ім'я і, боронь господи, хобі?!".

Спостерігачі закликали не відповідати акаунтам силовиків, які представляються Гаюном. 

В іншому випадку, там рекомендують блокувати фейковий акаунт. Якщо особистий акаунт людини у Telegram містить фото або ім'я з прізвищем - їй рекомендують видалити акаунт і створити новий: "Особливо стосується тих, хто вже щось встиг розповісти силовикам у ПП".

Теми: БілорусьЛукашенко
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