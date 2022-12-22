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Режим Лукашенко начал "охоту" на корреспондентов канала "Беларускі Гаюн"

Алена МазуренкоЧетверг, 22 декабря 2022, 15:43

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что силовики самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, под видом представителей "Гаюна", начали предлагать белорусам "сотрудничество" и требовать личные данные.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "Беларускі Гаюн" выяснил, что в чат-ботах знакомств активизировались силовики Лукашенко, которые под видом заявки на общение предлагают им написать, "если ты не равнодушен к своему государству и стремишься в жизни только к миру и готов к оказанию любой помощи".

Детали: В частности, в личных сообщениях аккаунт начинает рассказывать, что якобы он представитель Гаюна и таким образом ищет источников.

Далее этот "представитель" требует человека написать его личные данные: ФИО, день и место рождения, откуда вы, где учились, где работаете и хобби.

В мониторинговой группе отмечают, что никогда и никому не пишут в личные сообщения: "Единственный источник связи с мониторинговой группой - это бот: @HajunBYbot".

Также там никогда не спрашивают личных данных информатора: "Зачем нам знать ваше настоящее имя и, упаси господи, хобби?!".

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Наблюдатели призвали не отвечать аккаунтам силовиков, которые представляются Гаюном. 

В противном случае, там рекомендуют блокировать фейковый аккаунт. Если личный аккаунт человека в Telegram содержит фото или имя с фамилией - ему рекомендуют удалить аккаунт и создать новый: "Особенно касается тех, кто уже что-то успел рассказать силовикам в ЛС".

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Темы: БеларусьЛукашенко
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