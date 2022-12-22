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Держдума РФ зобов'язала таксі передавати дані в ФСБ

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 14:57
Держдума РФ зобов'язала таксі передавати дані в ФСБ
фото РБК

Російська Держдума на засіданні 22 грудня ухвалила закон, що регулює роботу сфери таксі.

Джерело: російське видання РБК

Деталі: Розгляд законопроєкту вівся з травня 2022 року.

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Згідно із законом служба замовлення легкового таксі буде зобов'язана надати органам ФСБ автоматизований віддалений доступ до інформаційних систем і баз даних, які використовуються для отримання, зберігання, оброблення та передачі замовлень легкового таксі.

Закон також передбачає створення трьох регіональних реєстрів таксі - регіонального реєстру служб замовлення таксі, регіонального реєстру перевізників легковими таксі, а також регіонального реєстру легкових таксі.

Передбачається також створення федеральної державної інформаційної системи легкових таксі, яка здійснюватиме збір, обробку, систематизацію, зберігання відомостей з реєстрів з наданням уповноваженим органам можливості ведення зазначених реєстрів і доступу до відомостей, що містяться в зазначеній інформаційно-аналітичній системі.

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Теми: РосіяФСБ
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