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Госдума РФ обязала такси передавать данные в ФСБ

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 14:57
Госдума РФ обязала такси передавать данные в ФСБ
фото РБК

Российская Госдума на заседании 22 декабря приняла закон, регулирующий работу сферы такси.

Источник: российское издание РБК

Детали: Рассмотрение законопроекта велось с мая 2022 года.

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Согласно закону служба заказа легкового такси будет обязана предоставить органам ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

Закон также предполагает создание трех региональных реестров такси — регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси.

Предполагается также создание федеральной государственной информационной системы легковых такси, которая будет осуществлять сбор, обработку, систематизацию, хранение сведений из реестров с предоставлением уполномоченным органам возможности ведения указанных реестров и доступа к сведениям, содержащимся в указанной информационно-аналитической системе.

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Темы: РосcияФСБ
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