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Залужний привітав НАТО з Різдвом

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 16:12
Валерій Залужний. скриншот

Головнокомандувач Валерій Залужний привітав міжнародних партнерів із Північноатлантичого альянсу із прийдешніми святами і подякував за підтримку України.

Джерело: відеозвернення, яке оприлюднив Генштаб ЗСУ у Facebook

Пряма мова: "Дорогі брати по зброї! Ми часто згадуємо вислів: "у темні часи добре видно світлих людей". Дякую вам за підтримку і допомогу. За те, що ми разом у цій важкій несправедливій і невиправданій війні. Я дякую від імені кожного українського солдата, у чиїх руках ваша зброя знищує світове зло і рятує невинні життя.

Ціна миру надзвичайно висока. Згадайте про це, дивлячись на небо та Різдвяну Зірку на ньому. Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним. На боці світла і добра, правди та справедливості.

Разом переможемо!"

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Теми: ЗалужнийНАТО
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