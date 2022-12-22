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Залужный поздравил НАТО с Рождеством

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 15:12
Залужный поздравил НАТО с Рождеством
Валерий Залужный. скриншот

Главнокомандующий Валерий Залужный поздравил международных партнеров из Североатлантического альянса с наступающими праздниками и поблагодарил за поддержку Украины.

Источник: видеообращение, которое обнародовал Генштаб ВСУ в Facebook

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Прямая речь: "Дорогие братья по оружию! Мы часто вспоминаем выражение: "в темные времена хорошо видно светлых людей". Спасибо вам за поддержку и помощь. За то, что мы вместе в этой тяжелой несправедливой и неоправданной войне. Я благодарю от имени каждого украинского солдата, в чьих руках ваше оружие уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни.

Цена мира чрезвычайно высока. Вспомните об этом, глядя на небо и Рождественскую Звезду на нем. Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе собой защищает мир от беды. И поверьте, Господь именно там, рядом с ним. На стороне света и добра, правды и справедливости.

Вместе победим!"

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Темы: ЗалужныйНАТО
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