Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованій Каховці підірвали гауляйтера Штепу – росЗМІ

Альона Мазуренко Четвер, 22 грудня 2022, 15:21
В окупованій Каховці підірвали гауляйтера Штепу – росЗМІ
Андрій Штепа, фото з сайту "мост"

В окупованій Каховці підірвали місцевого гауляйтера Андрія Штепу, який заправляв селищем Любимівка, на лівому березі Херсонщини. 

Джерело: прокремлівське видання "ТАСС"

Деталі: Зокрема, "екстрені служби" повідомили російським ЗМІ, що так званий "голова селища Любимівка на лівому березі Дніпра в Херсонській області загинув під час підриву автомобіля".

Реклама:

Гауляйтером Любимівки окупанти призначили Штепу.

Пропагандисти повідомляють, що Штепа згорів у автомобілі заживо. 

Влітку місцеве видання "Мост" повідомляло, що після призначення Штепи гауляйтером Любимівської громади в селі Василівка почався терор.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомлялося, що у Штепи з багатьма місцевими були конфлікти і він показував окупантам, хто де проживає і казав, що помститься всім.

Окупанти призначили Штепу гауляйтером Любимівської громади 18 липня. Народився він у Росії, але давно живе в Україні.

Останні 15 років Штепа жив у Василівці, де працював у місцевому комунгоспі і безуспішно балотувався на посаду сільського голови.

Також повідомлялося, що Штепа торгував самогонкою і витрачав гроші на наркотики.

Теми: окупаціяХерсонська областьколаборація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
окупація
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Що буде з майном, в'язнями та бізнесом після деокупації?
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: