В окупованій Каховці підірвали гауляйтера Штепу – росЗМІ

В окупованій Каховці підірвали місцевого гауляйтера Андрія Штепу, який заправляв селищем Любимівка, на лівому березі Херсонщини.

Джерело: прокремлівське видання "ТАСС"

Деталі: Зокрема, "екстрені служби" повідомили російським ЗМІ, що так званий "голова селища Любимівка на лівому березі Дніпра в Херсонській області загинув під час підриву автомобіля".

Гауляйтером Любимівки окупанти призначили Штепу.

Пропагандисти повідомляють, що Штепа згорів у автомобілі заживо.

Влітку місцеве видання "Мост" повідомляло, що після призначення Штепи гауляйтером Любимівської громади в селі Василівка почався терор.

Повідомлялося, що у Штепи з багатьма місцевими були конфлікти і він показував окупантам, хто де проживає і казав, що помститься всім.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти призначили Штепу гауляйтером Любимівської громади 18 липня. Народився він у Росії, але давно живе в Україні.

Останні 15 років Штепа жив у Василівці, де працював у місцевому комунгоспі і безуспішно балотувався на посаду сільського голови.

Також повідомлялося, що Штепа торгував самогонкою і витрачав гроші на наркотики.