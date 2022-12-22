В оккупированной Каховке подорвали гауляйтера Штепу – росСМИ
В оккупированной Каховке взорвали местного гауляйтера Андрея Штепу, который заправлял поселком Любимовка, на левом берегу Херсонщины.
Источник: прокремлевское издание "ТАСС"
Детали: В частности, "экстренные службы" сообщили российским СМИ, что так называемый "глава поселка Любимовка на левом берегу Днепра в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля".
Гауляйтером Любимовки оккупанты назначили Штепу.
Пропагандисты сообщают, что Штепа сгорел в автомобиле заживо.
Летом местное издание "Мост" сообщало, что после назначения Штепы гауляйтером Любимовской громады в селе Васильевка начался террор.
Сообщалось, что у Штепы со многими местными были конфликты и он показывал оккупантам, кто где проживает и говорил, что отомстит всем.
Оккупанты назначили Штепу гауляйтером Любимовской общины 18 июля. Родился он в России, но давно живет в Украине.
Последние 15 лет Штепа жил в Васильевке, где работал в местном коммунхозе и безуспешно баллотировался на должность сельского головы.
Также сообщалось, что Штепа торговал самогонкой и тратил деньги на наркотики.