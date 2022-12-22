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В оккупированной Каховке подорвали гауляйтера Штепу – росСМИ

Алена МазуренкоЧетверг, 22 декабря 2022, 16:21
Андрей Штепа, фото с сайта "Мост"

В оккупированной Каховке взорвали местного гауляйтера Андрея Штепу, который заправлял поселком Любимовка, на левом берегу Херсонщины. 

Источник: прокремлевское издание "ТАСС"

Детали: В частности, "экстренные службы" сообщили российским СМИ, что так называемый "глава поселка Любимовка на левом берегу Днепра в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля".

Гауляйтером Любимовки оккупанты назначили Штепу.

Пропагандисты сообщают, что Штепа сгорел в автомобиле заживо. 

Летом местное издание "Мост" сообщало, что после назначения Штепы гауляйтером Любимовской громады в селе Васильевка начался террор.

Сообщалось, что у Штепы со многими местными были конфликты и он показывал оккупантам, кто где проживает и говорил, что отомстит всем.

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Оккупанты назначили Штепу гауляйтером Любимовской общины 18 июля. Родился он в России, но давно живет в Украине.

Последние 15 лет Штепа жил в Васильевке, где работал в местном коммунхозе и безуспешно баллотировался на должность сельского головы.

Также сообщалось, что Штепа торговал самогонкой и тратил деньги на наркотики.

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Темы: оккупацияХерсонская областьколлаборационизм
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