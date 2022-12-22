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Херсонців просять виїхати з цілого району, який під прицілом РФ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 16:48
Скрін з мапи, м-рн Острів (Корабел)

Обласна влада закликала херсонців евакуюватися з мікрорайону Острів, який постійно обстрілюють російські військові. 

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Пряма мова: "Російські загарбники постійно завдають ударів по мікрорайону Острів у Херсоні. Цей мікрорайон є зоною підвищеної небезпеки. 

Звертаюся до мешканців Острова із закликом евакуюватися до більш безпечних областей України. Херсонці, прошу вас прийняти правильне рішення і подбати про власну безпеку та безпеку своєї родини".

Деталі: Він наголосив, що через ворожі удари Острів може залишитися без електроенергії, тепло- та водопостачання. Крім того, Янушевич нагадав, що Херсонська ОВА допомагає виїхати всім бажаючим. Для цього необхідно звернутись на гарячу лінію.

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Теми: Херсоневакуаціявійна
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