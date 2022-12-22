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Херсонцев просят выехать из целого района, который под прицелом РФ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 16:48
Скрин с карты, м-рн Остров (Корабелл)

Областная власть призвала херсонцев эвакуироваться из микрорайона Остров, который постоянно обстреливают российские военные. 

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Российские захватчики постоянно наносят удары по микрорайону Остров в Херсоне. Этот микрорайон является зоной повышенной опасности. 

Обращаюсь к жителям Острова с призывом эвакуироваться в более безопасные области Украины. Херсонцы, прошу вас принять правильное решение и позаботиться о собственной безопасности и безопасности своей семьи".

Детали: Он отметил, что из-за вражеских ударов Остров может остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения. Кроме того, Янушевич напомнил, что Херсонская ОВА помогает выехать всем желающим. Для этого необходимо обратиться на горячую линию.

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Темы: Херсонэвакуациявойна
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