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Путін запевняє, що хоче швидше закінчити війну, але "курочка по зернятку клює"

Катерина ТищенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 17:31
Путін запевняє, що хоче швидше закінчити війну, але курочка по зернятку клює
Володимир Путін, фото Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін запевняє, що Росія нібито прагне якомога швидше закінчити війну в Україні, але хоче уникнути великих втрат.

Джерело: Путін на пресконференції в четвер

Пряма мова: "Наша мета – не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а навпаки – закінчити цю війну. Ми до цього прагнемо і будемо прагнути".

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"Ми будемо прагнути до того, щоб це було закінчено. І чим швидше, тим краще, звичайно".

Деталі: Путін також заявив, що інтенсифікація бойових дій веде до невиправданих втрат.

"Курочка по зернятку клює", - проілюстрував він свої слова.

ВІДЕО ДНЯ

Варто зазначити, що Путін відкрито назвав свою війну проти України війною, а не "спецоперацією", як він це робив раніше.

Теми: Путінвійна
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