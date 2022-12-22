Путин уверяет, что хочет скорее закончить войну, но "курочка по зернышку клюет"
Четверг, 22 декабря 2022, 17:31
Президент страны-агрессора Владимир Путин уверяет, что Россия якобы стремиться как можно скорее закончить войну в Украине, но хочет избежать больших потерь.
Источник: Путин на пресс-конференции в четверг
Прямая речь: "Наша цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот – закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться".
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"Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно".
Детали: Путин также заявил, что интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям.
"Курочка по зернышку клюет", - проиллюстрировал он свои слова.
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Стоит отметить, что Путин открыто назвал свою войну против Украины войной, а не "спецоперацией", как он это делал ранее.