Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин уверяет, что хочет скорее закончить войну, но "курочка по зернышку клюет"

Катерина ТищенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 18:31
Владимир Путин, фото Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин уверяет, что Россия якобы стремиться как можно скорее закончить войну в Украине, но хочет избежать больших потерь.

Источник: Путин на пресс-конференции в четверг

Прямая речь: "Наша цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот – закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться".

"Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно".

Детали: Путин также заявил, что интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям.

"Курочка по зернышку клюет", - проиллюстрировал он свои слова.

Стоит отметить, что Путин открыто назвал свою войну против Украины войной, а не "спецоперацией", как он это делал ранее.

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Путинвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Байден подписал рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины

Молдова упростила правила въезда для украинцев

Зеленский рассказал, при каких условиях совершит другие визиты за границу

НАБУ: Коррупционная схема в Одессе является самой масштабной в Украине

Война и захват Украины: в России начинают переписывать учебник по истории

Труханова допрашивает НАБУ – СМИ

Все новости...
Путин
Путин обиделся на "украинский сепаратизм" и признал фиаско
После Зеленского в Бахмуте Путин вдруг заявил, что ежедневно встречается с военными
Путин заявил, что системы Patriot – старые, и россияне будут "щелкать" их в Украине
Последние новости
18:25
Байден подписал рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины
18:22
Россияне перебрасывают на фронт по железной дороге больше личного состава и техники – Генштаб
18:13
"єРобота": правительство выделило еще 400 миллионов на гранты бизнесу
18:04
Кабмин оставляет 13,4% от акциза горючего в общинах на 2023 год
17:55
видеоРазоблачена схема завладения средствами, выделенными на строительство метро в Киеве – полиция
17:48
В Украине продлили карантин через COVID-19
17:43
Посол рассказал детали пребывания командиров из "Азовстали" в Турции
17:41
Украина откроет посольства в 10 африканских странах
17:32
Молдова упростила правила въезда для украинцев
17:12
фото, видеоРоссияне ударили по Краматорску из С-300 – пострадали учебные заведения и дома
Все новости...