Путін образився на "український сепаратизм" і визнав фіаско

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що США давно втягнуті в конфлікт України і Росії, оскільки намагаються "розділяти й панувати", граючи на ідеї українського націоналізму. Він назвав поразкою те, що Заходу вдалося "стравити" народи СРСР.

Джерело: Володимир Путін на зустрічі з журналістським пулом

Деталі: На запитання про можливість більшої залученості США до конфлікту в Україні після передачі ракетних систем "Patriot" Путін відповів майже по-українськи: треба подивитися на проблему "ширше і глибже".

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На його думку, Росія захищає "єдність руського міра", а Захід діє за принципом "розділяй і володарюй".

Пряма мова: "Наші опоненти завжди цим займалися – намагалися нас розділити і потім окремими частинами керувати. Що тут нового? Ідея українського сепаратизму народилася давно – ще в рамках однієї країни".

Деталі: За словами Путіна, якщо етнічна група захотіла від'єднатися, це можна зрозуміти, "але не можна йти проти тієї частини народу, яка відчуває себе частиною російської культури, – а проти них розгорнули війну 2014 року".

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"Ми все терпіли, терпіли й сподівалися на мирні домовленості, зараз з'ясовується, що нас просто водили за ніс", – заявив Путін.

За логікою президента РФ, усі події підводили Росію до вторгнення, у неї нібито не було іншого виходу.

Пряма мова: "Але наша мета – насамперед, у захисті людей, які відчувають себе частиною нашого народу, частиною нашої культури. Наше спільне коріння: культури, духовної спільності – буде сильнішим, ніж те, що нас розтягує, – а такі тренди завжди були...

Фактично після розвалу Радянського союзу до влади прийшли люди вкрай націоналістичних поглядів, і ця роз'єднаність дедалі збільшувалася. Нас стравили. У цьому сенсі ми зазнали фіаско.

Може, і підштовхнули нас до цієї межі. Але відступати нам було нікуди".

Деталі: Путін також згадав фразу "Хочете втратити Україну, приєднайте Галичину". На його думку, так і вийшло.

Путін також заявив, що "ніхто не хоче об'єднання російського народу... крім нас, а ми будемо це робити і зробимо".