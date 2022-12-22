Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин обиделся на "украинский сепаратизм" и признал фиаско

Елена РощинаЧетверг, 22 декабря 2022, 18:45
Владимир Путин, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что США давно вовлечены в конфликт Украины и России, так как пытаются "разделять и властвовать", играя на идее украинского национализма. Он назвал поражением то, что Западу удалось "стравить" народы СССР.

Источник: Владимир Путин на встрече с журналистским пулом

Детали: На вопрос о возможности большей вовлеченности США в конфликт в Украине после передачи ракетных систем "Patriot" Путин ответил почти по-украински: надо посмотреть на проблему "ширше и глыбже".

По его мнению, Россия защищает "единство русского мира", а Запад действует по принципу "разделяй и властвуй".

Прямая речь: "Наши оппоненты всегда этим занимались – пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить. Чего здесь нового? Идея украинского сепаратизма родилась давно – еще в рамках одной страны". 

Детали: По словам Путина, если этническая группа захотела отсоединиться, это можно понять, "но нельзя идти против той части народа, которая чувствует себя частью российской культуры, – а против них развернули войну в 2014 году".

"Мы все терпел, терпели и надеялись на мирные договоренности, сейчас выясняется, что нас просто водили за нос", – заявил Путин. 

ВИДЕО ДНЯ

По логике президента РФ, все события подводили Россию к вторжению, у нее якобы не было другого выхода.

Прямая речь: "Но наша цель – прежде всего, в защите людей, которые ощущают себя частью нашего народа, частью нашей культуры. Наши общие корни: культуры, духовной общности – будут сильнее, чем то, что нас растаскивает, – а такие тренды всегда были…

Фактически после развала Советского союза к власти пришли люди крайне националистических взглядов и эта разобщенность все увеличивалась. Нас стравили. В этом смысле мы потерпели фиаско. 

Может, и подтолкнули нас к этой черте. Но отступать нам было некуда".

Детали: Путин также вспомнил фразу "Хотите потерять Украину, присоедините Галичину". По его мнению, так и получилось.

Путин также заявил, что "никто не хочет объединения русского народа… кроме нас, а мы будем это делать и сделаем". 

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: ПутинРосcияСШАСССР
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Байден подписал рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины

Молдова упростила правила въезда для украинцев

Зеленский рассказал, при каких условиях совершит другие визиты за границу

НАБУ: Коррупционная схема в Одессе является самой масштабной в Украине

Война и захват Украины: в России начинают переписывать учебник по истории

Труханова допрашивает НАБУ – СМИ

Все новости...
Путин
Глава МИД Британии: Путин обращается за оружием к КНДР, это признак отчаяния
Путин уверяет, что хочет скорее закончить войну, но "курочка по зернышку клюет"
После Зеленского в Бахмуте Путин вдруг заявил, что ежедневно встречается с военными
Последние новости
18:48
МАГАТЭ готовится направить группы на украинские атомные электростанции
18:45
Зимнюю помощь от ООН получили более миллиона украинцев
18:25
Байден подписал рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины
18:22
Россияне перебрасывают на фронт по железной дороге больше личного состава и техники – Генштаб
18:13
"єРобота": правительство выделило еще 400 миллионов на гранты бизнесу
18:04
Кабмин оставляет 13,4% от акциза горючего в общинах на 2023 год
17:55
видеоРазоблачена схема завладения средствами, выделенными на строительство метро в Киеве – полиция
17:48
В Украине продлили карантин через COVID-19
17:43
Посол рассказал детали пребывания командиров из "Азовстали" в Турции
17:41
Украина откроет посольства в 10 африканских странах
Все новости...