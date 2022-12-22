Путин обиделся на "украинский сепаратизм" и признал фиаско

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что США давно вовлечены в конфликт Украины и России, так как пытаются "разделять и властвовать", играя на идее украинского национализма. Он назвал поражением то, что Западу удалось "стравить" народы СССР.

Источник: Владимир Путин на встрече с журналистским пулом

Детали: На вопрос о возможности большей вовлеченности США в конфликт в Украине после передачи ракетных систем "Patriot" Путин ответил почти по-украински: надо посмотреть на проблему "ширше и глыбже".

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По его мнению, Россия защищает "единство русского мира", а Запад действует по принципу "разделяй и властвуй".

Прямая речь: "Наши оппоненты всегда этим занимались – пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить. Чего здесь нового? Идея украинского сепаратизма родилась давно – еще в рамках одной страны".

Детали: По словам Путина, если этническая группа захотела отсоединиться, это можно понять, "но нельзя идти против той части народа, которая чувствует себя частью российской культуры, – а против них развернули войну в 2014 году".

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"Мы все терпел, терпели и надеялись на мирные договоренности, сейчас выясняется, что нас просто водили за нос", – заявил Путин.

По логике президента РФ, все события подводили Россию к вторжению, у нее якобы не было другого выхода.

Прямая речь: "Но наша цель – прежде всего, в защите людей, которые ощущают себя частью нашего народа, частью нашей культуры. Наши общие корни: культуры, духовной общности – будут сильнее, чем то, что нас растаскивает, – а такие тренды всегда были…

Фактически после развала Советского союза к власти пришли люди крайне националистических взглядов и эта разобщенность все увеличивалась. Нас стравили. В этом смысле мы потерпели фиаско.

Может, и подтолкнули нас к этой черте. Но отступать нам было некуда".

Детали: Путин также вспомнил фразу "Хотите потерять Украину, присоедините Галичину". По его мнению, так и получилось.

Путин также заявил, что "никто не хочет объединения русского народа… кроме нас, а мы будем это делать и сделаем".