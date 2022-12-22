Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин обиделся на "украинский сепаратизм" и признал фиаско

Елена РощинаЧетверг, 22 декабря 2022, 17:45
Путин обиделся на украинский сепаратизм и признал фиаско
Владимир Путин, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что США давно вовлечены в конфликт Украины и России, так как пытаются "разделять и властвовать", играя на идее украинского национализма. Он назвал поражением то, что Западу удалось "стравить" народы СССР.

Источник: Владимир Путин на встрече с журналистским пулом

Детали: На вопрос о возможности большей вовлеченности США в конфликт в Украине после передачи ракетных систем "Patriot" Путин ответил почти по-украински: надо посмотреть на проблему "ширше и глыбже".

Реклама:

По его мнению, Россия защищает "единство русского мира", а Запад действует по принципу "разделяй и властвуй".

Прямая речь: "Наши оппоненты всегда этим занимались – пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить. Чего здесь нового? Идея украинского сепаратизма родилась давно – еще в рамках одной страны". 

Детали: По словам Путина, если этническая группа захотела отсоединиться, это можно понять, "но нельзя идти против той части народа, которая чувствует себя частью российской культуры, – а против них развернули войну в 2014 году".

ВИДЕО ДНЯ

"Мы все терпел, терпели и надеялись на мирные договоренности, сейчас выясняется, что нас просто водили за нос", – заявил Путин. 

По логике президента РФ, все события подводили Россию к вторжению, у нее якобы не было другого выхода.

Прямая речь: "Но наша цель – прежде всего, в защите людей, которые ощущают себя частью нашего народа, частью нашей культуры. Наши общие корни: культуры, духовной общности – будут сильнее, чем то, что нас растаскивает, – а такие тренды всегда были…

Фактически после развала Советского союза к власти пришли люди крайне националистических взглядов и эта разобщенность все увеличивалась. Нас стравили. В этом смысле мы потерпели фиаско. 

Может, и подтолкнули нас к этой черте. Но отступать нам было некуда".

Детали: Путин также вспомнил фразу "Хотите потерять Украину, присоедините Галичину". По его мнению, так и получилось.

Путин также заявил, что "никто не хочет объединения русского народа… кроме нас, а мы будем это делать и сделаем". 

Темы: ПутинРосcияСШАСССР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: