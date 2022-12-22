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Росіяни вдарили по Харкову – ОВА

Катерина ТищенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 17:52
Росіяни вдарили по Харкову – ОВА
Олег Синєгубов, фото з Facebook

Росіяни у четвер завдали, імовірно, ракетного удару по Харкову.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону і в Telegram

Пряма мова: "Зараз у нас фактично в прямому ефірі удар по місту Харкову. Напевно, це був ракетний удар – зараз будемо з'ясовувати. Підрозділи ДСНС будуть направлятися на місце для ліквідації наслідків.

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…Зараз у нас лунає повітряна тривога і йдуть удари по місту Харкову".

Деталі: Синєгубов зазначив, що планував в ефірі доповідати обстановку і сказати, що ударів по Харкову не зафіксовано, "але на дану хвилину це вже не так".

Пізніше Синєгубов уточнив, що вибух відбувся на околицях міста. Постраждалих наразі не зафіксовано.

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Теми: Харківвійна
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