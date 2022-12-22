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Россияне ударили по Харькову – ОВА

Катерина ТищенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 18:52
Олег Синегубов, фото из Facebook

Россияне в четверг нанесли, предположительно, ракетный удар по Харькову.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона и в Telegram

Прямая речь: "Сейчас у нас фактически в прямом эфире удар по городу Харькову. Наверное, это был ракетный удар – сейчас будем выяснять. Подразделения ГСЧС будут направляться на место для ликвидации последствий.

...Сейчас у нас звучит воздушная тревога и идут удары по городу Харькову".

Детали: Синегубов отметил, что планировал в эфире докладывать обстановку и сказать, что ударов по Харькову не зафиксировано, "но на данную минуту это уже не так".

Позже Синегубов уточнил, что взрыв произошел на окраинах города. Пострадавших пока не зафиксировано.

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Темы: Харьковвойна
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