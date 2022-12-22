Россияне ударили по Харькову – ОВА

Россияне в четверг нанесли, предположительно, ракетный удар по Харькову.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона и в Telegram

Прямая речь: "Сейчас у нас фактически в прямом эфире удар по городу Харькову. Наверное, это был ракетный удар – сейчас будем выяснять. Подразделения ГСЧС будут направляться на место для ликвидации последствий.

...Сейчас у нас звучит воздушная тревога и идут удары по городу Харькову".

Детали: Синегубов отметил, что планировал в эфире докладывать обстановку и сказать, что ударов по Харькову не зафиксировано, "но на данную минуту это уже не так".

Позже Синегубов уточнил, что взрыв произошел на окраинах города. Пострадавших пока не зафиксировано.