Сили оборони знищили до 150 окупантів ударом по аеродрому біля Каховки – Генштаб
Четвер, 22 грудня 2022, 18:04
Внаслідок удару Сил оборони по польовому аеродрому росіян в районі Каховки Херсонської області 20 грудня вбито до 150 окупантів, близько 50 – поранено.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "За уточненою інформацією, в результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 – пораненими".
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Деталі: У Генштабі також повідомили, що внаслідок цього удару знищено до 20 одиниць ворожої військової техніки різного типу.