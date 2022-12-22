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Сили оборони знищили до 150 окупантів ударом по аеродрому біля Каховки – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 18:04
Сили оборони знищили до 150 окупантів ударом по аеродрому біля Каховки – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Внаслідок удару Сил оборони по польовому аеродрому росіян в районі Каховки Херсонської області 20 грудня вбито до 150 окупантів, близько 50 – поранено.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "За уточненою інформацією, в результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 – пораненими".

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Деталі: У Генштабі також повідомили, що внаслідок цього удару знищено до 20 одиниць ворожої військової техніки різного типу.

Теми: ГенштабвійнаХерсонська область
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