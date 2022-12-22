Силы обороны уничтожили до 150 оккупантов ударом по аэродрому возле Каховки – Генштаб
Четверг, 22 декабря 2022, 19:04
В результате удара Сил обороны по полевому аэродрому россиян в районе Каховки Херсонской области 20 декабря убито до 150 оккупантов, около 50 – ранены.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Дословно: "По уточненной информации, в результате поражения 20 декабря полевого аэродрома врага в районе Каховки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 – ранеными".
Детали: В Генштабе также сообщили, что в результате этого удара уничтожено до 20 единиц вражеской военной техники различного типа.
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