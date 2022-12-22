Силы обороны уничтожили до 150 оккупантов ударом по аэродрому возле Каховки – Генштаб

В результате удара Сил обороны по полевому аэродрому россиян в районе Каховки Херсонской области 20 декабря убито до 150 оккупантов, около 50 – ранены.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "По уточненной информации, в результате поражения 20 декабря полевого аэродрома врага в районе Каховки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 – ранеными".

Детали: В Генштабе также сообщили, что в результате этого удара уничтожено до 20 единиц вражеской военной техники различного типа.