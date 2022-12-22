Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы обороны уничтожили до 150 оккупантов ударом по аэродрому возле Каховки – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 19:04
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В результате удара Сил обороны по полевому аэродрому россиян в районе Каховки Херсонской области 20 декабря убито до 150 оккупантов, около 50 – ранены.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "По уточненной информации, в результате поражения 20 декабря полевого аэродрома врага в районе Каховки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 – ранеными".

Детали: В Генштабе также сообщили, что в результате этого удара уничтожено до 20 единиц вражеской военной техники различного типа.

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: ГенштабвойнаХерсонская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Байден подписал рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины

Молдова упростила правила въезда для украинцев

Зеленский рассказал, при каких условиях совершит другие визиты за границу

НАБУ: Коррупционная схема в Одессе является самой масштабной в Украине

Война и захват Украины: в России начинают переписывать учебник по истории

Труханова допрашивает НАБУ – СМИ

Все новости...
Генштаб
ВСУ уничтожили более 100 тысяч оккупантов
ВСУ нанесли 16 ударов по районам сосредоточения врага – сводка
Склады боеприпасов оккупантов в Кадиевке детонировали более 20 часов – Генштаб ВСУ
Последние новости
18:55
Полиция Парижа применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протест курдов после стрельбы
18:48
МАГАТЭ готовится направить группы на украинские атомные электростанции
18:45
Зимнюю помощь от ООН получили более миллиона украинцев
18:25
Байден подписал рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины
18:22
Россияне перебрасывают на фронт по железной дороге больше личного состава и техники – Генштаб
18:13
"єРобота": правительство выделило еще 400 миллионов на гранты бизнесу
18:04
Кабмин оставляет 13,4% от акциза горючего в общинах на 2023 год
17:55
видеоРазоблачена схема завладения средствами, выделенными на строительство метро в Киеве – полиция
17:48
В Украине продлили карантин через COVID-19
17:43
Посол рассказал детали пребывания командиров из "Азовстали" в Турции
Все новости...