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Окупанти досі намагаються наступати на двох напрямках - зведення Генштабу

"Українська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 19:03
Фото: Генштаб

Росіяни продовжують намагатися наступати на Бахмутському і Авдіївському напрямках, а також пробує покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках.

Джерело: Зведення Генштабу

Деталі: Всього протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, включаючи нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганець Дніпропетровської області. Вдень ворог обстріляв Часів Яр Донецької області, де є жертви серед мирного населення.

На Слобожанському напрямку ворог вдався до танкових, мінометних та артилерійських обстрілів.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Новомлинська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював Верхньокам’янське, Білогорівку, Бахмут, Кліщіївку, Андріївку, Олександро-Шультине, Курдюмівку, Озарянівку та Нью-Йорк Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку вргневого ураження зазнали райони населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли по районах Времівки, Великої Новосілки, Нескучного, Вугледара та Микільського Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Шкоди зазнали понад 25 населених пунктів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 райони зосередження живої сили противника.

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Теми: війнаБахмут
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