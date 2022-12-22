Шмигаль розповів, чи буде евакуація з великих міст у разі блекауту

У випадку блекауту влада не планує централізовано евакуювати мешканців великих міст у сільську місцевість.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль в інтерв’ю Інтерфакс-Україна

Деталі: Прем’єра запитали, чи є план централізованого переміщення людей у сільську місцевість на зразок того, як їх зараз вивозять із прифронтових населених пунктів.

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Пряма мова: "Ні. Централізовано можна вивозити, наприклад, з Херсону в іншу область, де є умови для розміщення. У випадку блекауту, це зовсім інша історія. Якщо він буде по всій країні, то куди вивозити, якщо вся країна в умовах гуманітарної катастрофи?

Ми розуміємо, що відбуватиметься. Частина людей переїде в найближчі сільські населенні пункти, частина планує залишитись в містах і вже зробила відповідні приготування. В тому числі ті самі 500 тисяч генераторів, про які я говорив (завезені людьми в Україну з початку року 510,3 тис. генераторів переважно малої потужності – ред.). Хтось прийде в "Пункт незламності". Хтось виїде за кордон".

Більше деталей: За словами Шмигаля, окремі інструкції на випадок блекауту мають соціальні служби, бо є велика категорія людей, які потребують підтримки і опіки. Також окремі інструкції є в енергетиків, як максимально швидко відновити систему, і заживити в першу чергу "об’єкти виживання" – постачання води, тепла та зв’язку.

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"Ключове завдання буде вижити. Тому зараз робимо усе, аби не допустити такого сценарію", – наголосив прем’єр.