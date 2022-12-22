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Шмыгаль рассказал, будет ли эвакуация из крупных городов в случае блэкаута

Катерина ТищенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 20:26
Денис Шмыгаль, фото Кабмина

В случае блэкаута власти не планируют централизованно эвакуировать жителей крупных городов в сельскую местность.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в интервью Интерфакс-Украина

Детали: Премьера спросили, есть ли план централизованного перемещения людей в сельскую местность на подобие того, как их сейчас вывозят из прифронтовых населенных пунктов.

Прямая речь: "Нет. Централизованно можно вывозить, например, из Херсона в другую область, где есть условия для размещения. В случае блэкаута, это совсем другая история. Если он будет по всей стране, то куда вывозить, если вся страна в условиях гуманитарной катастрофы?

Мы понимаем, что будет происходить. Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и уже сделала соответствующие приготовления. В том числе те самые 500 тысяч генераторов, о которых я говорил (завезенные людьми в Украину с начала года 510,3 тыс. генераторов преимущественно малой мощности - ред.) Кто-то придет в "Пункт несокрушимости". Кто-то уедет за границу".

Больше деталей: По словам Шмыгаля, отдельные инструкции на случай блэкаута имеют социальные службы, потому что есть большая категория людей, нуждающихся в поддержке и опеке. Также отдельные инструкции есть у энергетиков, как максимально быстро восстановить систему, и заживить в первую очередь "объекты выживания" – поставки воды, тепла и связи.

"Ключевая задача будет выжить. Поэтому сейчас делаем все, чтобы не допустить такого сценария", - подчеркнул премьер.

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Темы: Шмыгальэлектроэнергия
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