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Глава МЗС Британії: Путін звертається по зброю до КНДР, це ознака відчаю

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 19:44
Глава МЗС Британії: Путін звертається по зброю до КНДР, це ознака відчаю
ДЖЕЙМС КЛЕВЕРЛІ, GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що звернення президента Владіміра Путіна по допомогу до Північної Кореї свідчить про відчай.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Той факт, що президент Путін звертається по допомогу до Північної Кореї, свідчить про відчай та ізоляцію Росії. Ми будемо працювати з нашими партнерами, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні", - сказав Клеверлі.

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Раніше прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив журналістам, що Північна Корея "завершила первісну поставку зброї приватній військовій компанії "Вагнер", яка оплатила це обладнання".

За оцінками США, група "Вагнер" налічує 50 000 осіб, розміщених в Україні, включно з 10 000 контрактників і 40 000 засуджених, набраних із російських в'язниць, додав він.

Нагадаємо, США оголосили про нові обмеження на експорт технологій для російської приватної військової компанії "Вагнера" з метою подальшого обмеження її спроможностей через участь у російському вторгненні в Україну.

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Раніше стало відомо, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.

Теми: Велика БританіяПутінКНДР
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