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Глава МИД Британии: Путин обращается за оружием к КНДР, это признак отчаяния

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 20:44
ДЖЕЙМС КЛЕВЕРЛИ, GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что обращение президента Владимира Путина за помощью к Северной Корее свидетельствует об отчаянии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Тот факт, что президент Путин обращается за помощью к Северной Корее, свидетельствует об отчаянии и изоляции России. Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку незаконной войны России в Украине", - сказал Клеверли.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил журналистам, что Северная Корея "завершила первоначальную поставку оружия частной военной компании "Вагнер", которая оплатила это оборудование".

По оценкам США, группа "Вагнер" насчитывает 50 000 человек, размещенных в Украине, включая 10 000 контрактников и 40 000 осужденных, набранных из российских тюрем, добавил он.

Напомним, США объявили о новых ограничениях на экспорт технологий для российской частной военной компании "Вагнера" с целью дальнейшего ограничения ее возможностей из-за участия в российском вторжении в Украину.

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.

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Темы: ВеликобританияПутинКНДР
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