Українці більш активно будуть повертатися навесні – Шмигаль

Український уряд прогнозує, що українці будуть активно повертатися навесні 2023 року, тому влада працює над питанням безпеки і відбудови, також створила програми єРобота та єОселя.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За різними оцінками за кордоном зараз вимушено залишаються від 5 до 7 млн українців. Але до 90% тих, хто виїхав, хочуть повернутися додому. Такими є дані соцопитувань. Ми чітко розуміємо, що українці більш активно будуть повертатись навесні. Для повернення потрібні три складові: робота, житло та безпека.

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Деталі: Шмигаль зазначив, що з приводу роботи запущено програму єРобота.

"4 напрямки вже працюють. Це гранти на власну справу, висадку саду та теплиць і для переробних підприємств. Через фіскальні, регуляторні та кредитні стимули ми допомагаємо зараз бізнесу в першу чергу для того, аби бізнес створював робочі місця. Зменшити безробіття – це одне з головних завдань, які зараз стоять перед Міністерством економіки", – сказав він.

Щодо житла запрацювала програма єОселя, вже видано майже 300 перших іпотек.

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На наступний рік передбачено суттєве фінансування на цю програму, і вона буде розвиватися, додав прем'єр.

Третє питання – це безпека. Шмигаль наголосив, що владна команда на чолі з президентом України працює над збільшенням поставок засобів ППО.

"Ми вже отримали від партнерів системи NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale. Очікуємо SAMP/T. Під час візиту до США Володимира Зеленського Сполучені Штати офіційно підтвердили майбутню передачу Україні систем ППО Patriot. Це і є наша робота в питанні безпеки", – зазначив він.

Пряма мова: "Українці повинні бачити перспективу відбудови і розвитку країни після війни. Тому стратегічне завдання – це Україна в ЄС не через десятиліття, а через 2-3 роки.

І друга частина цього пункту – це великий План відбудови, над яким ми працюємо з нашими союзниками. Наші партнери дуже зацікавлені і будуть нас тут підтримувати.

Ці чотири компоненти, я впевнений, дадуть людям розуміння, що для них та їх дітей в Україні є гарне та безпечне майбутнє. Тоді люди будуть повертатися".