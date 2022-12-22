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Украинцы более активно будут возвращаться весной – Шмыгаль

Елена РощинаЧетверг, 22 декабря 2022, 20:46
Денис Шмыгаль, фото Кабмина

Украинское правительство прогнозирует, что украинцы будут активно возвращаться весной 2023 года, поэтому власти работают над вопросом безопасности и восстановления, также создали программы еРобота и еОселя.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина

Прямая речь: "По разным оценкам за рубежом сейчас вынужденно остаются от 5 до 7 млн украинцев. Но до 90% тех, кто уехал, хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов. Мы четко понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной. Для возвращения нужны три составляющие: работа, жилье и безопасность".

Детали: Шмыгаль отметил, что по поводу работы запущена программа еРобота.

"4 направления уже работают. Это гранты на собственное дело, высадку сада и теплиц и для перерабатывающих предприятий. Через фискальные, регуляторные и кредитные стимулы мы помогаем сейчас бизнесу в первую очередь для того, чтобы бизнес создавал рабочие места. Уменьшить безработицу – это одна из главных задач, которые сейчас стоят перед Министерством экономики", – сказал он.

Относительно жилья заработала программа еОселя, уже выдано почти 300 первых ипотек. 

На следующий год предусмотрено существенное финансирование на эту программу, и она будет развиваться, добавил премьер.

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Третий вопрос – это безопасность. Шмыгаль отметил, что властная команда во главе с президентом Украины работает над увеличением поставок средств ПВО. 

"Мы уже получили от партнеров системы NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale. Ожидаем SAMP/T. Во время визита в США Владимира Зеленского Соединенные Штаты официально подтвердили будущую передачу Украине систем ПВО Patriot. Это и есть наша работа в вопросе безопасности", – отметил он.

Прямая речь: "Украинцы должны видеть перспективу восстановления и развития страны после войны. Поэтому стратегическая задача – это Украина в ЕС не через десятилетие, а через 2-3 года. 

И вторая часть этого пункта – это большой План восстановления, над которым мы работаем с нашими союзниками. Наши партнеры очень заинтересованы и будут нас здесь поддерживать. 

Эти четыре компонента, я уверен, дадут людям понимание, что для них и их детей в Украине есть хорошее и безопасное будущее. Тогда люди будут возвращаться".

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Темы: ШмыгальбеженцыКабинет министров
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