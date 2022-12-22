По Сумщині росіяни за день завдали 54 ударів, пошкоджено будівлі
Четвер, 22 грудня 2022, 22:38
У четвер росіяни завдали 54 ударів по прикордонню Сумщини, пошкоджено Будинок культури, магазин і приватний будинок.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Дослівно: "54 удари наніс ворог по прикордонню протягом дня. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська та Зноб-Новгородська громади".
Деталі: Білопільську громаду росіяни обстріляли 4 рази із мінометів. Загалом 37 мін розірвалися на прикордонні. Пошкоджений приватний будинок, сільський Будинок культури та магазин.
По Хотінській громаді з території Росії ворог ударив із артилерії, зафіксовано 12 прильотів.
У Зноб-Новгородській громаді з мінометів війська РФ обстріляли прикордонне село. Було 5 прильотів.
Люди у всіх випадках не постраждали.
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