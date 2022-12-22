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По Сумщині росіяни за день завдали 54 ударів, пошкоджено будівлі

Катерина ТищенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 21:38
По Сумщині росіяни за день завдали 54 ударів, пошкоджено будівлі
Дмитро Живицький, фото з Facebook

У четвер росіяни завдали 54 ударів по прикордонню Сумщини, пошкоджено Будинок культури, магазин і приватний будинок.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "54 удари наніс ворог по прикордонню протягом дня. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська та Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: Білопільську громаду росіяни обстріляли 4 рази із мінометів. Загалом 37 мін розірвалися на прикордонні. Пошкоджений приватний будинок, сільський Будинок культури та магазин.

По Хотінській громаді з території Росії ворог ударив із артилерії, зафіксовано 12 прильотів.

У Зноб-Новгородській громаді з мінометів війська РФ обстріляли прикордонне село. Було 5 прильотів.

ВІДЕО ДНЯ

Люди у всіх випадках не постраждали.

Теми: Сумська областьвійна
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