По Сумщине россияне за день нанесли 54 удара, повреждены здания
Четверг, 22 декабря 2022, 22:38
В четверг россияне нанесли 54 ударов по приграничью Сумщины, повреждены Дом культуры, магазин и частный дом.
Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram
Дословно: "54 удара нанес враг по пограничью в течение дня. Под обстрелами были Белопольская, Хотинская и Зноб-Новгородская общины".
Детали: Белопольскую общину россияне обстреляли 4 раза из минометов. Всего 37 мин разорвались на границе. Поврежден частный дом, сельский Дом культуры и магазин.
По Хотинской общине с территории России враг ударил из артиллерии, зафиксировано 12 прилетов.
В Зноб-Новгородской общине из минометов войска РФ обстреляли пограничное село. Было 5 прилетов.
Люди во всех случаях не пострадали.
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