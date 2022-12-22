По Сумщине россияне за день нанесли 54 удара, повреждены здания

В четверг россияне нанесли 54 ударов по приграничью Сумщины, повреждены Дом культуры, магазин и частный дом.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "54 удара нанес враг по пограничью в течение дня. Под обстрелами были Белопольская, Хотинская и Зноб-Новгородская общины".

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Детали: Белопольскую общину россияне обстреляли 4 раза из минометов. Всего 37 мин разорвались на границе. Поврежден частный дом, сельский Дом культуры и магазин.

По Хотинской общине с территории России враг ударил из артиллерии, зафиксировано 12 прилетов.

В Зноб-Новгородской общине из минометов войска РФ обстреляли пограничное село. Было 5 прилетов.

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Люди во всех случаях не пострадали.