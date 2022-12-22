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У КНДР заявили, що не пропонували боєприпаси Росії

Олена РощінаЧетвер, 22 грудня 2022, 23:09
У КНДР заявили, що не пропонували боєприпаси Росії
Прапор КНДР, фото AFP via Getty Images

Міністерство закордонних справ Північної Кореї заперечило повідомлення ЗМІ про те, що воно пропонувало боєприпаси Росії.

Джерело: "Reuters" із посиланням на офіційне північнокорейське телеграфне агентство KCNA, Yonhap News

Деталі: МЗС КНДР заявило, що між двома країнами "ніколи не відбувалося жодних збройових операцій", повідомило в п'ятницю офіційне північнокорейське телеграфне агентство KCNA.

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"Неправдиве повідомлення японських ЗМІ про те, що КНДР пропонувала зброю Росії, є найабсурднішою вигадкою, яка не варта жодних коментарів або інтерпретацій", – заявив представник міністерства в поширеній заяві.

Цьому передувало: 22 грудня речник Адміністрації президента США з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ПВК "Вагнер" прийняла партію зброї з Північної Кореї для посилення російських військ в Україні.

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Теми: КНДРРосіязброя
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