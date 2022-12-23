У КНДР заявили, що не пропонували боєприпаси Росії

Міністерство закордонних справ Північної Кореї спростувало повідомлення ЗМІ про те, що воно пропонувало боєприпаси Росії.

Джерело: "Reuters" із посиланням на офіційне північнокорейське телеграфне агентство KCNA, Yonhap News

Деталі: МЗС КНДР заявило, що між двома країнами "ніколи не відбувалося жодних збройових операцій", повідомило в п'ятницю офіційне північнокорейське телеграфне агентство KCNA.

"Неправдиве повідомлення японських ЗМІ про те, що КНДР пропонувала зброю Росії, є найабсурднішим вигадкою, яка не варта жодних коментарів або інтерпретацій", – заявив представник міністерства в поширеній заяві.

Цьому передувало: 22 грудня речник Адміністрації президента США з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ПВК "Вагнер" прийняла партію зброї з Північної Кореї для посилення російських військ в Україні.

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