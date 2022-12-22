В КНДР заявили, что не предлагали боеприпасы России

Министерство иностранных дел Северной Кореи отрицает сообщения СМИ о том, что оно предлагало боеприпасы России.

Источник: "Reuters" со ссылкой на официальное северокорейское телеграфное агентство KCNA, Yonhap News

Детали: МИД КНДР заявило, что между двумя странами "никогда не происходило никаких оружейных операций", сообщило в пятницу официальное северокорейское телеграфное агентство KCNA.

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"Ложное сообщение японских СМИ о том, что КНДР предлагала оружие России, является самым абсурдным вымыслом, который не стоит никаких комментариев или интерпретаций", – заявил представитель министерства в распространенном заявлении.

Этому предшествовало: 22 декабря представитель Администрации президента США по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что ЧВК "Вагнер" приняла партию оружия из Северной Кореи для усиления российских войск в Украине.

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