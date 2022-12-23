Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Роль ПВК «Вагнер» у війні РФ проти України може зрости – американські аналітики

"Українська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 04:33
Роль ПВК «Вагнер» у війні РФ проти України може зрости – американські аналітики
ЄВГЕН ПРИГОЖИН, ФОТО ТАСС

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається збільшити роль своєї компанії в російських військових операціях в Україні, щоб утвердитися в якості центральної фігури російської ультранаціоналістичної спільноти, яка підтримує війну.

Джерело: висновки Інституту вивчення війни (ISW)

Деталі: 22 грудня речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що "Група Вагнера" отримала партію зброї з Північної Кореї для посилення російських сил в Україні.

Реклама:

Кірбі також розповів, що Пригожин витрачає понад $100 млн на місяць на фінансування операцій "Вагнера" в Україні і що ПВК на даний час налічує в Україні 50 тис. осіб, включаючи 10 тис. контрактників і 40 тис. засуджених, яких завербували у російських в'язницях.

Аналітики ISW вважають, що Пригожин задля посилення свого впливу, ймовірно, намагається використати свої паралельні військові структури для забезпечення російських військових можливостями, яких наразі їм бракує.

"Повідомлення про постачання Північною Кореєю зброї російським військовим через "Групу Вагнера" можуть свідчити про те, що Пригожин намагається використати свою приватну військову компанію для поставок іноземної зброї, яку російському міністерству оборони було б складніше закупати офіційно. Пригожин також, ймовірно, виділяє значну кількість особового складу і ресурсів для операцій "Групи Вагнера" у районі Бахмута в надії забезпечити російським військовим оперативний успіх, якого їм не вдалося досягти біля Бахмута, а також на ширшому театрі бойових дій в Україні", – йдеться у звіті інституту.

ВІДЕО ДНЯ

За оцінками ISW, Пригожин, ймовірно, має амбітні політичні амбіції та прагне скористатися потребою Кремля в більш боєздатних силах для накопичення впливу на ультранаціоналістичний електорат, який він сподівається використати.

"Переслідуючи політичні цілі, Пригожин, ймовірно, продовжить розширювати роль "Групи Вагнера" у війні в Україні", – резюмують американські аналітики.

Читайте також: "Оркестр" вбивць. Хто воює проти України в ПВК "Вагнер"

Основні висновки ISW за 22 грудня:

  • Володимир Путін й надалі відмовлятися ставитись Володимира Зеленського як до рівного і суверенного партнера, що ще раз свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною.
  • Риторика Путіна є частиною триваючої російської інформаційної операції, яка заперечує легітимність України як суверенної держави.
  • Путін посилив існуючу російську інформаційну операцію, спрямовану на зменшення західної допомоги Україні у сфері безпеки.
  • Путін продовжує знімати з себе відповідальність за ведення затяжної війни в Україні.
  • Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов спробував відродити розвінчаний російський наратив про те, що Кремль вторгся в Україну, щоб запобігти вигаданому запланованому нападу України на окуповані Росією Донбас і Крим.
  • Кремль заявив, що Сергій Шойгу вдруге за тиждень відвідав лінію фронту в Україні, ймовірно, для того, щоб відвести критику від того, що Шойгу не вважають одним з лідерів воєнного часу.
  • Фінансист ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує намагатися підвищити значення своєї компанії, щоб утвердитися в якості центральної фігури російської ультранаціоналістичної спільноти.
  • Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі провів переговори з російськими чиновниками щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.
  • Російсько-терористичні війська продовжували проводити обмежені контратаки по лінії Кремінна-Сватове, а українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі Кремінної.
  • Російсько-терористичні війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки.
  • Окупаційні війська посилюють заходи безпеки в Херсонській області та Криму через побоювання українських контрнаступальних операцій.
  • Високопоставлений російський чиновник спростував заяви про другу хвилю мобілізації на тлі триваючої мобілізації.
  • Українські партизани продовжують наносити удари по російській окупаційній владі.

Теми: ВагнервійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Вагнер
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
У Росії засекретили похорон Пригожина – росЗМІ
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: