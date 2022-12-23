Роль ПВК «Вагнер» у війні РФ проти України може зрости – американські аналітики

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається збільшити роль своєї компанії в російських військових операціях в Україні, щоб утвердитися в якості центральної фігури російської ультранаціоналістичної спільноти, яка підтримує війну.

Джерело: висновки Інституту вивчення війни (ISW)

Деталі: 22 грудня речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що "Група Вагнера" отримала партію зброї з Північної Кореї для посилення російських сил в Україні.

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Кірбі також розповів, що Пригожин витрачає понад $100 млн на місяць на фінансування операцій "Вагнера" в Україні і що ПВК на даний час налічує в Україні 50 тис. осіб, включаючи 10 тис. контрактників і 40 тис. засуджених, яких завербували у російських в'язницях.

Аналітики ISW вважають, що Пригожин задля посилення свого впливу, ймовірно, намагається використати свої паралельні військові структури для забезпечення російських військових можливостями, яких наразі їм бракує.

"Повідомлення про постачання Північною Кореєю зброї російським військовим через "Групу Вагнера" можуть свідчити про те, що Пригожин намагається використати свою приватну військову компанію для поставок іноземної зброї, яку російському міністерству оборони було б складніше закупати офіційно. Пригожин також, ймовірно, виділяє значну кількість особового складу і ресурсів для операцій "Групи Вагнера" у районі Бахмута в надії забезпечити російським військовим оперативний успіх, якого їм не вдалося досягти біля Бахмута, а також на ширшому театрі бойових дій в Україні", – йдеться у звіті інституту.

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За оцінками ISW, Пригожин, ймовірно, має амбітні політичні амбіції та прагне скористатися потребою Кремля в більш боєздатних силах для накопичення впливу на ультранаціоналістичний електорат, який він сподівається використати.

"Переслідуючи політичні цілі, Пригожин, ймовірно, продовжить розширювати роль "Групи Вагнера" у війні в Україні", – резюмують американські аналітики.

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Основні висновки ISW за 22 грудня: