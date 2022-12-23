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Роль ЧВК "Вагнер" в войне РФ против Украины может возрасти – американские аналитики

"Украинская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 05:33
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, ФОТО ТАСС

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается увеличить роль своей компании в российских военных операциях в Украине, чтобы утвердиться в качестве центральной фигуры российского ультранационалистического сообщества, которое поддерживает войну.

Источник: выводы Института изучения войны (ISW)

Детали: 22 декабря представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что "Группа Вагнера" получила партию оружия из Северной Кореи для усиления российских сил в Украине.

Кирби также рассказал, что Пригожин тратит более $100 млн в месяц на финансирование операций "Вагнера" в Украине и что ЧВК в настоящее время насчитывает в Украине 50 тыс. человек, включая 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных, которых завербовали в российских тюрьмах.

Аналитики ISW считают, что Пригожин для усиления своего влияния, вероятно, пытается использовать свои параллельные военные структуры для обеспечения российских военных возможностями, которых сейчас им не хватает.

"Сообщения о поставках Северной Кореей оружия российским военным через "Группу Вагнера" могут свидетельствовать о том, что Пригожин пытается использовать свою частную военную компанию для поставок иностранного оружия, которое российскому министерству обороны было бы сложнее закупать официально. Пригожин также, вероятно, выделяет значительное количество личного состава и ресурсов для операций "Группы Вагнера" в районе Бахмута в надежде обеспечить российским военным оперативный успех, которого им не удалось достичь возле Бахмута, а также на более широком театре боевых действий в Украине", – говорится в отчете института.

По оценкам ISW, Пригожин, вероятно, имеет амбициозные политические амбиции и стремится воспользоваться потребностью Кремля в более боеспособных силах для накопления влияния на ультранационалистический электорат, который он надеется использовать.

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"Преследуя политические цели, Пригожин, вероятно, продолжит расширять роль "Группы Вагнера" в войне в Украине", – резюмируют американские аналитики.

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Основные выводы ISW за 22 декабря:

  • Владимир Путин и в дальнейшем отказываться относиться к Владимиру Зеленскому как к равному и суверенному партнеру, что еще раз свидетельствует о том, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной.
  • Риторика Путина является частью продолжающейся российской информационной операции, которая отрицает легитимность Украины как суверенного государства.
  • Путин усилил существующую российскую информационную операцию, направленную на уменьшение западной помощи Украине в сфере безопасности.
  • Путин продолжает снимать с себя ответственность за ведение затяжной войны в Украине.
  • Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов попытался возродить развенчанный российский нарратив о том, что Кремль вторгся в Украину, чтобы предотвратить вымышленное запланированное нападение Украины на оккупированные Россией Донбасс и Крым.
  • Кремль заявил, что Сергей Шойгу второй раз за неделю посетил линию фронта в Украине, вероятно, для того, чтобы отвести критику от того, что Шойгу не считают одним из лидеров военного времени.
  • Финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает пытаться повысить значение своей компании, чтобы утвердиться в качестве центральной фигуры российского ультранационалистического сообщества.
  • Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси провел переговоры с российскими чиновниками по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.
  • Российско-террористические войска продолжали проводить ограниченные контратаки по линии Кременная-Сватово, а украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной.
  • Российско-террористические войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки.
  • Оккупационные войска усиливают меры безопасности в Херсонской области и Крыму из-за опасений украинских контрнаступательных операций.
  • Высокопоставленный российский чиновник опроверг заявления о второй волне мобилизации на фоне продолжающейся мобилизации.
  • Украинские партизаны продолжают наносить удары по российским оккупационным властям.

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Темы: ВагнервойнаРосcия
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