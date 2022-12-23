Роль ЧВК "Вагнер" в войне РФ против Украины может возрасти – американские аналитики

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается увеличить роль своей компании в российских военных операциях в Украине, чтобы утвердиться в качестве центральной фигуры российского ультранационалистического сообщества, которое поддерживает войну.

Источник: выводы Института изучения войны (ISW)

Детали: 22 декабря представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что "Группа Вагнера" получила партию оружия из Северной Кореи для усиления российских сил в Украине.

Кирби также рассказал, что Пригожин тратит более $100 млн в месяц на финансирование операций "Вагнера" в Украине и что ЧВК в настоящее время насчитывает в Украине 50 тыс. человек, включая 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных, которых завербовали в российских тюрьмах.

Аналитики ISW считают, что Пригожин для усиления своего влияния, вероятно, пытается использовать свои параллельные военные структуры для обеспечения российских военных возможностями, которых сейчас им не хватает.

"Сообщения о поставках Северной Кореей оружия российским военным через "Группу Вагнера" могут свидетельствовать о том, что Пригожин пытается использовать свою частную военную компанию для поставок иностранного оружия, которое российскому министерству обороны было бы сложнее закупать официально. Пригожин также, вероятно, выделяет значительное количество личного состава и ресурсов для операций "Группы Вагнера" в районе Бахмута в надежде обеспечить российским военным оперативный успех, которого им не удалось достичь возле Бахмута, а также на более широком театре боевых действий в Украине", – говорится в отчете института.

По оценкам ISW, Пригожин, вероятно, имеет амбициозные политические амбиции и стремится воспользоваться потребностью Кремля в более боеспособных силах для накопления влияния на ультранационалистический электорат, который он надеется использовать.

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"Преследуя политические цели, Пригожин, вероятно, продолжит расширять роль "Группы Вагнера" в войне в Украине", – резюмируют американские аналитики.

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Основные выводы ISW за 22 декабря: