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У лютому команда Зеленського представить мирний план – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 06:30
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОПУ

24 лютого 2023 року або близько до цієї дати команда президента України Володимира Зеленського планує представити мирний план.

Джерело: видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських та українських дипломатів

Деталі: Як пише WSJ, за словами європейських і українських дипломатів, команда Зеленського наразі наповнює мирний план конкретним змістом. Свої ідеї вона має намір представити на першу річницю російського вторгнення 24 лютого або близько до цієї дати.

При цьому, пише видання, офіційні представники США, України та НАТО заявили, що позиція України на будь-яких можливих переговорах, на яких вона, ймовірно, вимагатиме значних поступок від Москви, буде залежати від її позиції на полі бою, а тому Київ хоче підготуватися до можливих мирних переговорів, здобувши військові перемоги.

Нагадаємо: Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом українську формулу миру. Американський лідер підтримав ідею провести саміт миру.

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Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
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