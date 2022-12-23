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У лютому команда Зеленського представить мирний план – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 05:30
У лютому команда Зеленського представить мирний план – ЗМІ
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОПУ

24 лютого 2023 року або близько до цієї дати команда президента України Володимира Зеленського планує представити мирний план.

Джерело: видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських та українських дипломатів

Деталі: Як пише WSJ, за словами європейських і українських дипломатів, команда Зеленського наразі наповнює мирний план конкретним змістом. Свої ідеї вона має намір представити на першу річницю російського вторгнення 24 лютого або близько до цієї дати.

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При цьому, пише видання, офіційні представники США, України та НАТО заявили, що позиція України на будь-яких можливих переговорах, на яких вона, ймовірно, вимагатиме значних поступок від Москви, буде залежати від її позиції на полі бою, а тому Київ хоче підготуватися до можливих мирних переговорів, здобувши військові перемоги.

Нагадаємо: Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом українську формулу миру. Американський лідер підтримав ідею провести саміт миру.

Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
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