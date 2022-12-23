Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В феврале команда Зеленского представит мирный план – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 05:30
В феврале команда Зеленского представит мирный план – СМИ
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ОПУ

24 февраля 2023 года или близко к этой дате команда президента Украины Владимира Зеленского планирует представить мирный план.

Источник: издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских дипломатов

Детали: Как пишет WSJ, по словам европейских и украинских дипломатов, команда Зеленского сейчас наполняет мирный план конкретным содержанием. Свои идеи она намерена представить на первую годовщину российского вторжения 24 февраля или близко к этой дате.

Реклама:

При этом, пишет издание, официальные представители США, Украины и НАТО заявили, что позиция Украины на любых возможных переговорах, на которых она, вероятно, потребует значительных уступок от Москвы, будет зависеть от ее позиции на поле боя, а потому Киев хочет подготовиться к возможным мирным переговорам, одержав военные победы.

Напомним: Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом украинскую формулу мира. Американский лидер поддержал идею провести саммит мира.

Темы: ЗеленскийвойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
МИД Румынии недоволен принятым в Украине "евроинтеграционным" законом о нацменьшинствах
В КНДР заявили, что не предлагали боеприпасы России
Четвертого обвиняемого по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова освободили из-под стражи – СМИ
Роль ЧВК "Вагнер" в войне РФ против Украины может возрасти – американские аналитики
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: