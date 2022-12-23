В феврале команда Зеленского представит мирный план – СМИ

24 февраля 2023 года или близко к этой дате команда президента Украины Владимира Зеленского планирует представить мирный план.

Источник: издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских дипломатов

Детали: Как пишет WSJ, по словам европейских и украинских дипломатов, команда Зеленского сейчас наполняет мирный план конкретным содержанием. Свои идеи она намерена представить на первую годовщину российского вторжения 24 февраля или близко к этой дате.

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При этом, пишет издание, официальные представители США, Украины и НАТО заявили, что позиция Украины на любых возможных переговорах, на которых она, вероятно, потребует значительных уступок от Москвы, будет зависеть от ее позиции на поле боя, а потому Киев хочет подготовиться к возможным мирным переговорам, одержав военные победы.

Напомним: Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом украинскую формулу мира. Американский лидер поддержал идею провести саммит мира.