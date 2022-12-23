ЗСУ відбили ворожі атаки біля 19 населених пунктів – зведення

22 грудня Сили оборони відбили атаки окупантів в районах 19 населених пунктів у чотирьох областях.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

В той же час підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Високе Сумської області, Хатне на Харківщині, Стельмахівка, Андріївка, Надія, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Новоселівка, Ямполівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині".

Деталі: На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На території Республіки Білорусь військові комісаріати проводять перевірку приписного складу. Особлива увага приділяється старшим офіцерам, які перебувають у запасі.

На Сіверському напрямку противник здійснив обстріл з РСЗВ у районі населених пунктів Блешня Чернігівської області та Нововасилівка, Атинськ, Іскрисківщина, Павлівка, Водолаги і Краснопілля на Сумщині.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка та Строївка Харківської області.

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На Куп’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження неподалік Новомлинська, Куп’янська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали райони Костянтинівки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Марганець Дніпропетровської області та місто Херсон.

За даними Генштабу, на території тимчасово окупованої АР Крим ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ – Джанкой.

Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, знищила три зенітно-ракетних комплекси та один центр БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 склади боєприпасів та 8 районів зосередження живої сили окупантів.