ВСУ отбили вражеские атаки возле 19 населенных пунктов – сводка

22 декабря Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах 19 населенных пунктов в четырех областях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 6 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях. Также враг совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В то же время подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, Хатное на Харьковщине, Стельмаховка, Андреевка, Надежда, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области и Новоселовка, Ямполовка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Нью-Йорк, Водяное, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На территории Республики Беларусь военные комиссариаты проводят проверку приписного состава. Особое внимание уделяется старшим офицерам, находящимся в запасе.

На Северском направлении противник совершил обстрел из РСЗО в районе населенных пунктов Блешня Черниговской области и Нововасильевка, Атинск, Искрисковщина, Павловка, Водолаги и Краснополье на Сумщине.

На Слобожанском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Шевченко, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка и Строевка Харьковской области.

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На Купянском направлении враг осуществил огневое поражение неподалеку Новомлинска, Купянска, Крохмального и Берестового Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении противник обстрелял Макеевку, Площанку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка, Бахмут, Клещеевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении от вражеского огня пострадали районы Константиновки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Времовка, Великая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Марганец Днепропетровской области и город Херсон.

По данным Генштаба, на территории временно оккупированной АР Крым вражеские подразделения осуществляют инженерное оборудование оборонительных позиций вдоль автодороги Красноперекопск – Джанкой.

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожила три зенитно-ракетных комплекса и один центр БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 склада боеприпасов и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.