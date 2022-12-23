Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через великі втрати росіяни облаштували шпиталь на базі відпочинку в Бердянську – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 07:36
Бійці ЗСУ ведуть вогонь, ілюстративне фото з Facebook Генштабу

Російські окупанти організували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: За даними Генштабу, через значні втрати росіяни облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у тимчасово окупованому Бердянську.

У зведенні також зазначається, що кілька туристичних баз у місті загарбники використовують для розміщення своїх військовослужбовців.

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Запорізька областьокупаціяБердянськвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія створює умови для повторного наступу з території Білорусі – ISW

Путін отримує спотворену інформацію про війну в Україні – ЗМІ

відеоУ Кемерово горів будинок для літніх людей: загинули 20 осіб

У Китаї заявили, що не хочуть "вибирати між друзями" Україною й РФ

Зеленський збирав Ставку: Бачимо перспективи на фронті

Байден підписав рекордний оборонний бюджет з $800 млн для України

Усі новини...
Запорізька область
На Запоріжжі через ракетний обстріл стіна будинку обвалилася на двох підлітків – ОВА
РФ вдарила касетними боєприпасами по селу у Запорізькій області
Росіяни вдарили по лікарні в Гуляйполі, українці збили безпілотник "Форпост" – Генштаб
Останні новини
06:59
Росія створює умови для повторного наступу з території Білорусі – ISW
05:50
За тиждень "Пунктами незламності" скористалися 62 тис. громадян – ОПУ
04:45
Путін отримує спотворену інформацію про війну в Україні – ЗМІ
03:35
відеоУ Кемерово горів будинок для літніх людей: загинули 20 осіб
02:32
В окупованому Криму триває прихована мобілізація – ЦНС
01:45
фотоШвейцарський художник підсвітив історичні будівлі Києва
00:38
Попри повернення до вугілля викиди в ЄС продовжують знижуватися
00:15
У Китаї заявили, що не хочуть "вибирати між друзями" Україною й РФ
00:13
Ворог наніс 45 ударів по прикордонню Сумщини
23:38
фотоУ Києві арештували підприємця, який сплатив до бюджету так званої "ДНР" 10 мільйонів
Усі новини...