Через великі втрати росіяни облаштували шпиталь на базі відпочинку в Бердянську – Генштаб

Російські окупанти організували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: За даними Генштабу, через значні втрати росіяни облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у тимчасово окупованому Бердянську.

У зведенні також зазначається, що кілька туристичних баз у місті загарбники використовують для розміщення своїх військовослужбовців.