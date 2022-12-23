Через великі втрати росіяни облаштували шпиталь на базі відпочинку в Бердянську – Генштаб
П'ятниця, 23 грудня 2022, 06:36
Російські окупанти організували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Деталі: За даними Генштабу, через значні втрати росіяни облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у тимчасово окупованому Бердянську.
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У зведенні також зазначається, що кілька туристичних баз у місті загарбники використовують для розміщення своїх військовослужбовців.