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Через великі втрати росіяни облаштували шпиталь на базі відпочинку в Бердянську – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 06:36
Через великі втрати росіяни облаштували шпиталь на базі відпочинку в Бердянську – Генштаб
Бійці ЗСУ ведуть вогонь, ілюстративне фото з Facebook Генштабу

Російські окупанти організували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: За даними Генштабу, через значні втрати росіяни облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у тимчасово окупованому Бердянську.

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У зведенні також зазначається, що кілька туристичних баз у місті загарбники використовують для розміщення своїх військовослужбовців.

Теми: Запорізька областьокупаціяБердянськвійна
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