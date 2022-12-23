Из-за больших потерь россияне обустроили госпиталь на базе отдыха в Бердянске – Генштаб
Пятница, 23 декабря 2022, 06:36
Российские оккупанты организовали военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Детали: По данным Генштаба, из-за значительных потерь россияне обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха во временно оккупированном Бердянске.
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В сводке также отмечается, что несколько туристических баз в городе захватчики используют для размещения своих военнослужащих.