Из-за больших потерь россияне обустроили госпиталь на базе отдыха в Бердянске – Генштаб

Российские оккупанты организовали военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: По данным Генштаба, из-за значительных потерь россияне обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха во временно оккупированном Бердянске.

В сводке также отмечается, что несколько туристических баз в городе захватчики используют для размещения своих военнослужащих.