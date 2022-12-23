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Из-за больших потерь россияне обустроили госпиталь на базе отдыха в Бердянске – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 07:36
Бойцы ВСУ ведут огонь, иллюстративное фото из Facebook Генштаба

Российские оккупанты организовали военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: По данным Генштаба, из-за значительных потерь россияне обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха во временно оккупированном Бердянске.

В сводке также отмечается, что несколько туристических баз в городе захватчики используют для размещения своих военнослужащих.

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Темы: Запорожская областьоккупацияБердянсквойна
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