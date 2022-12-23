Окупанти убили 4 мирних мешканців Донеччини

4 цивільних загинули та ще 7 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 22 грудня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 22 грудня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру та 2 у Бахмуті. Ще 7 людей в області дістали поранення".

Деталі: Таким чином, станом на 23 грудня окупанти убили щонайменше 1 279 та поранили щонайменше 2 780 мирних мешканців на Донеччині.

Ці цифри не остаточні, оскільки наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.