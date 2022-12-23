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Оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области

Ирина БалачукПятница, 23 декабря 2022, 07:07
Оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области
Инфографика из Telegram Кириленко

4 гражданских погибли и еще 7 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 22 декабря.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 22 декабря россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: 2 в Часовом Яру и 2 в Бахмуте. Еще 7 человек в области получили ранения".

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Детали: Таким образом, по состоянию на 23 декабря оккупанты убили по меньшей мере 1 279 и ранили по меньшей мере 2 780 мирных жителей в Донецкой области.

Эти цифры не окончательные, поскольку пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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