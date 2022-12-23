ЗСУ за добу знищили понад пів тисячі окупантів і 5 ворожих БПЛА

Українські захисники уже ліквідували близько 100 950 окупантів, понад 3 тисячі ворожих танків, близько 6 тисяч бойових броньованих машин та близько 1,7 тисячі безпілотників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 100 950 (+550) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 005 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 986 (+5) од,

артилерійських систем – 1 984 (+6) од,

РСЗВ – 414 (+1) од,

засобів ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 698 (+5) од,

крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 622 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.

Дані уточнюються.