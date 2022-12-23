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ЗСУ за добу знищили понад пів тисячі окупантів і 5 ворожих БПЛА

Ірина БалачукП'ятниця, 23 грудня 2022, 08:20
Український захисник. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Українські захисники уже ліквідували близько 100 950 окупантів, понад 3 тисячі ворожих танків, близько 6 тисяч бойових броньованих машин та близько 1,7 тисячі безпілотників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько  100 950 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 005 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 986 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1 984 (+6) од,
  • РСЗВ – 414 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 698 (+5) од,
  • крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 622 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теми: Росіявійна
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