ЗСУ за добу знищили понад пів тисячі окупантів і 5 ворожих БПЛА
П'ятниця, 23 грудня 2022, 07:20
Українські захисники уже ліквідували близько 100 950 окупантів, понад 3 тисячі ворожих танків, близько 6 тисяч бойових броньованих машин та близько 1,7 тисячі безпілотників.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.12 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 100 950 (+550) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 005 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 986 (+5) од,
- артилерійських систем – 1 984 (+6) од,
- РСЗВ – 414 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 698 (+5) од,
- крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 622 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.
Дані уточнюються.