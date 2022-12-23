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ВСУ за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов и 5 вражеских БПЛА

Ирина БалачукПятница, 23 декабря 2022, 08:20
Украинский защитник. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Украинские защитники уже ликвидировали около 100 950 оккупантов, более 3 тысяч вражеских танков, около 6 тысяч боевых бронированных машин и около 1,7 тысячи беспилотников.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 100 950 (+550) человек ликвидировано,
  • танков – 3 005 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 986 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1 984 (+6) ед,
  • РСЗО – 414 (+1) ед,
  • средств ПВО – 212 (+0) ед,
  • самолетов – 283 (+0) ед,
  • вертолетов – 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 698 (+5) ед,
  • крылатых ракет – 653 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 622 (+7) ед,
  • специальной техники – 178 (+0) ед.

Данные уточняются.

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Темы: Росcиявойна
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