ВСУ за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов и 5 вражеских БПЛА
Пятница, 23 декабря 2022, 07:20
Украинские защитники уже ликвидировали около 100 950 оккупантов, более 3 тысяч вражеских танков, около 6 тысяч боевых бронированных машин и около 1,7 тысячи беспилотников.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.12 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 100 950 (+550) человек ликвидировано,
- танков – 3 005 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 5 986 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1 984 (+6) ед,
- РСЗО – 414 (+1) ед,
- средств ПВО – 212 (+0) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 698 (+5) ед,
- крылатых ракет – 653 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 622 (+7) ед,
- специальной техники – 178 (+0) ед.
Данные уточняются.