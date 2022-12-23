Росіяни 61 раз обстріляли Херсонщину: є загиблий і поранені

Наслідки російських ударів по Херсонщині. Фото ілюстративне з Telegram Янушевича

Одна людина загинула і ще двоє отримали поранення у результаті російських обстрілів Херсона та області 22 грудня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Через російські обстріли минулої доби 1 людина загинула, 2 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА підкреслив, що російські окупанти ударили по Херсонщині 61 раз. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

По житлових кварталах Херсона загарбники ударили 30 разів. Російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.