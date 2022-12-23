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Россияне 61 раз обстреляли Херсонщину: есть погибший и раненые

Ирина БалачукПятница, 23 декабря 2022, 07:39
Россияне 61 раз обстреляли Херсонщину: есть погибший и раненые
Последствия российских ударов по Херсонщине. Фото иллюстративное из Telegram Янушевича

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов Херсона и области 22 декабря.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 2 жителя Херсонщины получили ранения различной степени тяжести".

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Детали: Глава ОВА подчеркнул, что российские оккупанты ударили по Херсонщине 61 раз. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

По жилым кварталам Херсона захватчики ударили 30 раз. Российские снаряды попали в образовательные учреждения, частные и многоквартирные дома.

Темы: ХерсонХерсонская областьвойнажертвы
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