Россияне 61 раз обстреляли Херсонщину: есть погибший и раненые

Последствия российских ударов по Херсонщине. Фото иллюстративное из Telegram Янушевича

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов Херсона и области 22 декабря.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 2 жителя Херсонщины получили ранения различной степени тяжести".

Детали: Глава ОВА подчеркнул, что российские оккупанты ударили по Херсонщине 61 раз. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

По жилым кварталам Херсона захватчики ударили 30 раз. Российские снаряды попали в образовательные учреждения, частные и многоквартирные дома.