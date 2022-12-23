Россияне 61 раз обстреляли Херсонщину: есть погибший и раненые
Пятница, 23 декабря 2022, 08:39
Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов Херсона и области 22 декабря.
Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь Янушевича: "Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 2 жителя Херсонщины получили ранения различной степени тяжести".
Детали: Глава ОВА подчеркнул, что российские оккупанты ударили по Херсонщине 61 раз. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
По жилым кварталам Херсона захватчики ударили 30 раз. Российские снаряды попали в образовательные учреждения, частные и многоквартирные дома.
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