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Окупанти обстріляли райлікарню на Харківщині, поранено 4 працівника – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 грудня 2022, 08:27
Окупанти обстріляли райлікарню на Харківщині, поранено 4 працівника – ОВА
Ілюстративне фото ДСНС

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу окупантами райлікарні у Вовчанські громаді 4 її працівника отримали поранення.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "У Вовчанській громаді горіли гаражі, внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок Центральної районної лікарні. Отримали поранення 4 працівників райлікарні - 3 чоловіків та 1 жінки".

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Деталі: За його словами, ще один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані, загроз їхньому життю немає.

Також через обстріли зруйновано житловий будинок у Куп‘янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа - без постраждалих.

Очільник області нагадав, що на сьогодні залишаться високою мінна небезпека. Так, у Протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік,  його ушпиталили.

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Теми: Харківська областьвійна
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