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Оккупанты обстреляли райбольницу на Харьковщине, ранены 4 работника - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 23 декабря 2022, 09:27
Иллюстративное фото ГСЧС

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела оккупантами райбольницы в Волчанской громаде 4 ее работника получили ранения.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В Волчанской общине горели гаражи, в результате попаданий поврежден хозяйственный блок Центральной районной больницы. Получили ранения 4 работников райбольницы - 3 мужчин и 1 женщина".

Детали: По его словам, еще один мужчина 62 лет также получил осколочные ранения. Все пострадавшие в среднем состоянии, угроз их жизни нет.

Также из-за обстрелов разрушен жилой дом в Купянске, еще в одном домовладении возник пожар - без пострадавших.

Глава области напомнил, что на сегодня остается высокой минная опасность. Так, в Протопоповке Изюмского района на взрывном устройстве в лесу подорвался 25-летний мужчина, его госпитализировали.

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Темы: Харьковская областьвойна
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