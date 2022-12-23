У Москві горіла військова частина і гуртожиток ОМОНу, а в Саратовській області – військкомат

Уночі 23 грудня сталася пожежа на території військової частини на сході Москви, на заході російської столиці горів гуртожиток ОМОН Головного управління Росгвардії, а в Саратовській області невідомі підпалили військкомат.

Джерело: російський паблік Baza в Telegram, російське агентство міських новин "Москва", російське видання РБК

Дослівно Baza: "У Москві сталася пожежа у військовій частині".

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Деталі: Паблік також опублікував відео, на якому видно дим і велику кількість пожежних машин.

У Москві виникла пожежа на території військової частини. Відео з російського пабліка Baza в Telegram pic.twitter.com/eIZg0CEFN3 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 23, 2022

Агентство "Москва" повідомило, що вогонь спалахнув у гаражних боксах, розташованих на території військової частини по вулиці 3-тої Соколиної гори.

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Площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів. До гасіння залучали близько десятка пожежних розрахунків. У російському МНС заявили, що постраждалих немає.

Також російські пабліки та ЗМІ повідомляють про пожежу в будівлі військового комісаріату в селі Івантєєвка Саратовської області.

Підпалити намагалися кабінет чергового на вулиці Кооперативній – там знайшли пластикову пляшку із залишками бензину і, імовірно, мастила.

Зазначається, що пожежу вдалося загасити до того, як вона перекинулася на інші приміщення, але сам кабінет сильно постраждав від вогню.

Наслідки пожежі фото Baza

Поліція розшукує паліїв.

Пізніше РБК повідомило також про пожежу в будівлі гуртожитку ОМОН Головного управління Росгвардії в Москві.

Інцидент стався в будівлі на вулиці Твардовського в районі Строгіно.

За попередніми даними, загоряння виникло на 7-му поверсі в кімнаті для зберігання бронежилетів.