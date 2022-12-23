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В Москве горела воинская часть, а в Саратовской области – военкомат

Ирина БалачукПятница, 23 декабря 2022, 11:02
В Москве горела воинская часть, а в Саратовской области – военкомат
Последствия пожара в военкомате Саратовской области. Фото Baza

Ночью 23 декабря произошел пожар на территории воинской части на востоке Москвы, на западе российской столицы горело общежитие ОМОН Главного управления Росгвардии, а в Саратовской области неизвестные подожгли военкомат. 

Источник: российский паблик Baza в Telegram, российское агентство городских новостей "Москва", российское издание РБК

Дословно Baza: "В Москве произошел пожар в воинской части".

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Детали: Паблик также опубликовал видео, на котором видно дым и большое количество пожарных машин.  

Агентство "Москва" сообщило, что огонь вспыхнул в гаражных боксах, расположенных на территории воинской части по улице 3-ей Соколиной горы.

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Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. К тушению привлекали около десятка пожарных расчётов. В российском МЧС заявили, что пострадавших нет.

Также российские паблики и СМИ сообщают о пожаре в здании военного комиссариата в селе Ивантеевка Саратовской области.

Поджечь пытались кабинет дежурного на улице Кооперативной – там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла.

Отмечается, что пожар удалось потушить до того, как он перешел на другие помещения, но сам кабинет сильно пострадал от огня. 

 
Последствия пожара 
Фото baza

Полиция разыскивает поджигателей.

Позже РБК сообщило также о пожаре в здании общежития ОМОН Главного управления Росгвардии в Москве.

Инцидент произошел в здании на улице Твардовского в районе Строгино.

По предварительным данным, возгорание возникло на 7-ом этаже в комнате для хранения бронежилетов.

  

Темы: Росcияпожар
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