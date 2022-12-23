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Путін, напавши на Україну, відкинув Росію на 30 років назад – Times

Ірина БалачукП'ятниця, 23 грудня 2022, 10:27
Путін, напавши на Україну, відкинув Росію на 30 років назад – Times
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін настільки послабив російську економіку і збройні сили, що країні може знадобитися до 30 років, щоб відновити свій статус наддержави.

Джерело: The Times з посиланням на західних чиновників

Дослівно The Times: "Києву вдалося знищити половину російських танків, а Москва швидко витратила свої запаси ракет, боєприпасів і снарядів. Одне високопоставлене джерело в британському уряді повідомило, що Росії може знадобитися від 20 до 30 років, щоб відновити свою економічну і військову міць".

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Деталі: Видання нагадало, що в Україні вже загинули понад 100 000 російських солдатів, а Кремль витратив на війну вже чверть свого річного бюджету.

Один високопоставлений західний чиновник заявив, що Україна "перемагає у війні". За його словами, це видно по тому, що Росія продовжує удари по цивільній інфраструктурі, тоді як ядерна риторика Кремля стихла.

Він також підкреслив, що Захід поступово нарощує військову підтримку України. 

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Зокрема, днями президент США Джо Байден погодився поставити Україні системи ППО Patriot, що дадуть змогу Києву збивати балістичні та крилаті ракети.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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