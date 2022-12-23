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Путін, напавши на Україну, відкинув Росію на 30 років назад – Times

Ірина БалачукП'ятниця, 23 грудня 2022, 11:27
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін настільки послабив російську економіку і збройні сили, що країні може знадобитися до 30 років, щоб відновити свій статус наддержави.

Джерело: The Times з посиланням на західних чиновників

Дослівно The Times: "Києву вдалося знищити половину російських танків, а Москва швидко витратила свої запаси ракет, боєприпасів і снарядів. Одне високопоставлене джерело в британському уряді повідомило, що Росії може знадобитися від 20 до 30 років, щоб відновити свою економічну і військову міць".

Деталі: Видання нагадало, що в Україні вже загинули понад 100 000 російських солдатів, а Кремль витратив на війну вже чверть свого річного бюджету.

Один високопоставлений західний чиновник заявив, що Україна "перемагає у війні". За його словами, це видно по тому, що Росія продовжує удари по цивільній інфраструктурі, тоді як ядерна риторика Кремля стихла.

Він також підкреслив, що Захід поступово нарощує військову підтримку України. 

Зокрема, днями президент США Джо Байден погодився поставити Україні системи ППО Patriot, що дадуть змогу Києву збивати балістичні та крилаті ракети.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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